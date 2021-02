Cambi poco incisivi; ecco i voti per i subentrati de il mattino!

Gattuso negli ultimi venti minuti voleva cambiare l’inerzia del match con i cambi, cosa che purtroppo non è successa; ecco i voti de il Mattino per la panchina:

5,5 ELMAS

Prende il posto di Demme che esce dopo la pallonata ma anche lui sembra piuttosto stordito, di certo non lucido come nella gara con il Parma. Ha compiti diversi perché deve fare da argine, anche perché Gasperini getta in campo attaccanti: lui fa argine, mette su mattoni per alzare il muro e si limita a piazzarsi lì.

sv PETAGNA

Si sacrifica in una partita che non è sua, perché i compagni non gli concedono una sola possibilità in area e perché la squadra azzurra è compatta in difesa quando entra lui. Allora per rendersi utile, si piazza spesso al limite della propria area dove aiuta nei raddoppi e prova a evitare incursioni. L’attaccante è altro.

6 ZIELINSKI

L’uomo che dovrebbe andare tra le linee e dare velocità. Il polacco diventa mezz’ala per evitare gli inserimenti micidiali di Ilicic che in fondo non brilla mai per davvero. Si piazza alle spalle delle punte ma il suo compito è quello di sporcare passaggi: lo fa con umiltà e la sua prestazione è comunque confortante.

sv OSIMHEN

Entra all’82’ e dopo cinque secondi va a terra dopo un colpo di Toloi. Solo un brivido si rialza. 3-5-2 con lui in campo, tanta grinta, non si tira indietro e lascia ben sperare. Poi resta in campo anche dopo il 90’ per un interminabile seduta extra di scatti e tiri in porta. L’impressione è che sia tornato.