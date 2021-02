Buone notizie dall’infermeria per Gattuso. Domani Fabian Ruiz tornerà ad allenarsi

Sul Napoli incombe già l’imminente anticipo di campionato in programma sabato sera a Marassi, dove gli azzurri saranno ospiti del Genoa nella seconda giornata del girone di ritorno. Per questo la squadra è ritornata in campo già in mattinata a Castel Volturno per una leggere sgambatura e il primo pensiero per Gattuso è stato fare la conta dei disponibili. Dalla faticosa sfida infrasettimanale contro la Dea erano infatti usciti malconci Insigne e Demme, che però non preoccupano e faranno di tutto per rimettersi in fretta a disposizione. Il capitano ha subito soltanto una forte contusione al polpaccio, senza alcun danno di natura muscolare. Il tedesco si è invece ripreso dallo stordimento che aveva subito in seguito a un colpo alla testa. Per entrambi un sospiro di sollievo, insomma. La migliore notizia della giornata potrebbe però arrivare da Fabian, positivo al Covid da 21 giorni. Lo spagnolo è stato sottoposto all’ennesimo tampone di controllo e si spera che stavolta possa davvero risultare negativo. In ogni caso, comunque, lo spagnolo potrà riprendere da domani la preparazione almeno a livello individuale, dopo tre settimane di isolamento domiciliare.

Fonte: repubblica.it