Attacco ben disinnescato dai difensori della DEA; ecco i voti de il mattino!

Attacco sterile con i “piccoletti”, stanchi e ben arginati da Romero, Djimsiti e Toloi. Sicuramente al ritorno ci si aspetta una gara più frizzante anche perchè è nel loro repertorio; ecco i voti de il Mattino per l’attacco:

5 POLITANO

Un paio di spunti, tanta fase difensiva, Gosens lo costringe troppo sulla retroguardia ed il suo apporto in fase offensiva, nei fatti, non si vede. Poi a fine primo tempo viene messo anche punta centrale ma anche così non è semplice con Romero che non lascia spazi a nessuno.

5 LOZANO

Da uno coi calzerotti abbassati ci si attende sempre il colpo di magia. Cosa che non accade. Ma da punta centrale non gli arrivano né palloni bassi né palloni in profondità: per Romero e Djimsiti c’è vita facile. Politano ogni tanto lo fa rifiatare, ritrova la fascia con l’ingresso di Petagna ma alla fine la resa è quella.

5,5 INSIGNE

Suo il primo brivido del match, con un destro radente che trova pronto Gollini, crea più di un patema a Toloi, facilitato dalla mancanza di copertura di Maehle. Fuoco fatuo, però: si spegne spesso, perde tanti palloni. Nella ripresa più in mezzo al campo si accentra ma sembra ancora rimasto lì a quel rigore sbagliato a Reggio Emilia.