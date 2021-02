A. Corbo, giornalista: “Momento difficile e va superato. Serve buonsenso”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, parlando della periodo che sta vivendo il Napoli, e sulla partita di ieri di Coppa Italia:

“Il Napoli è in una fase particolare, Gattuso ha fatto una partita tattica. Abbiamo visto giocatori sottotono, il momento è difficile e va superato. Ha fatto una partita di contenimento sperare magari di vincerla in contropiede con un’azione episodica. Evidentemente si è reso conto che la squadra non c’è.

Ieri il tecnico ha giocato a specchio per fare uomo contro uomo per contenere meglio l’Atalanta. Quando è passato 4-4-2 la squadra è andata meglio. Serve buonsenso da parte di tutti: il presidente sta evitando polemiche, Gattuso pare molto sensibile quando vede alcuni ex colleghi, magari si apre e finisce per sembrare un martire. Ma questa commedia non giova né a lui e né al Napoli. Ieri però ci sono stati comportamenti morigerati“.

Fonte: Radio Marte