Ultime Napoli – Lozano probabile falso nueve contro l’Atalanta

Per la sfida contro l’Atalanta, il tecnico del Napoli Gattuso cerca le soluzioni migliori per tenere testa alla squadra di Gasperini ci saranno modifiche tattiche. A cominciare dalla difesa, che sarà a tre con Maskimovic, Koulibaly e Manolas. A centrocampo panchina sia per Zielinski che per Elmas. Mediana composta da Demme e Bakayoko. In attacco Lozano sarà il falso nueve con Politano e Insigne ai suoi lati. Un modo per cercare di attaccare la profondità contro gli orobici che spesso giocano con la difesa alta.

Fonte: CdS