Si può chiudere una stagione da separati in casa e vincere, iniziamo da Mazzarri

A Napoli è accaduto tre volte, con il futuro dell’allenatore già deciso: addio a fine campionato. La prima con Mazzarri

Lasciò il Napoli nel 2013, dopo aver centrato per la seconda volta in tre stagioni l’accesso alla Champions. Due anni prima Walter aveva già rischiato di chiudere il rapporto col club azzurro: indispettito da una trattativa sotto traccia con la Juve, De Laurentiis incontrò Gasperini e poi arrivò a minacciare il licenziamento del suo allenatore per giusta causa. Un colloquio negli uffici di via XXIV Maggio a Roma sistemò la questione fino al 2013, quando Mazzarri decise di non prolungare il contratto accettando l’offerta dell’Inter. Nell’autobiografia Il meglio deve ancora venire, scritta con il giornalista Alessandro Alciato, Walter rivelò che De Laurentiis gli offrì il rinnovo negli spogliatoi del San Paolo prima dell’ultima partita in casa contro il Siena, però lui respinse la proposta alla fine di una stagione in cui la squadra non risentì del rapporto tra presidente e allenatore arrivando al secondo posto con i 29 gol di Cavani, capocannoniere del campionato. F. De Luca (Il Mattino)