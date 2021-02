RAI – Hysaj: “Al momento non mi immagino da nessun’altra parte”

Elsed Hysaj, difensore azzurro, al termine di Napoli Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia, interviene ai microfoni Rai: “Per me non è stato particolarmente difficile giocare con la difesa a tre, perchè gioco così anche in Nazionale. Devo dire che questo ci ha permesso di essere più prudente in fase difensiva. Nello spogliatoio tra il primo ed il secondo tempo, il mister ci ha chiesto una maggiore determinazione, le occasioni le abbiamo avute, sia noi che loro, ma a volte, quando non si riesce a segnare, meglio non prenderle. Sì, noi siamo con il mister, siamo un buon gruppo e continueremo a lavorare con lui. Io lontano da Napoli? Ne parlerò a fine stagione, sono qui da tanto, sono concentrato su questa squadra, e al momento non mi immagino da nessun’altra parte”