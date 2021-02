RAI – Gattuso: “La difesa a 3 ci tutela, ma ci limita in avanti”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, al termine della gara di Coppa Italia, interviene ai microfoni Rai per commentare la prestazione ed il pareggio degli azzurri: “Non è mai facile giocare contro una squadra come l’Atalanta, in più abbiamo dei giocatori in evidente difficoltà fisica, da Elmas a Zielinski. Mi tocca fare la conta per vedere chi è disponibile. Per aiutare quelli in debito di ossigeno, ho scelto la difesa a tre e anche perchè a volte l’Atalanta soffre in queste circostanze, ci è andata bene, ma è inutile evidenziare che, come ci fa tenere meglio in fase difensiva, ci limita in fase offensiva. Rispetto al modulo dico che valuteremo il da farsi guardando gli uomini che ci saranno a disposizione. Nel primo tempo, stasera, abbiamo sbagliato degli scivolamenti, abbiam o preso delle imbucate, tutte cose da evitare. Insigne ha preso una botta, valuteremo domani, per Mertens occorrerà ancora un po’ di tempo, mentre Fabian Ruiz risulta ancora positivo. Però, domani è il 21esimo giorno, dovrebbe poter tornare a Castelvolturno. De Laurentiis? Basta, altrimenti non la finiamo più. Io la messa l’ho detta, quella si fa una volta al giorno!”