RAI – Gasperini: “Non mi aspettavo la difesa a tre del Napoli”

Il tecnico dell’ Atalanta, Gian Piero Gasperini, interviene ai microfoni Rai per commentare questo pareggio nella semifinale di Coppa Italia di andata: “Sono soddisfatto della prestazione, non era facile, il Napoli è una squadra di valore. Meglio nel primo tempo, nel secondo la la partita è stata più lenta e spezzettata. Certo, siamo sotto pressione, con partite continue, ma questo è un problema che riguarda sia noi che il Napoli. Adesso ci rituffiamo nel campionato, poi ci giocheremo a Bergamo l’accesso alla finale. No, pur avendo visto che Gattuso aveva giocato con la difesa a tre nei dieci minuti finali contro il Parma, non me la aspettavo stasera. L’ho saputo stamattina…”