Premier League – M.City no stop, furia United, tonfo Liverpool, ok Leicester

Continua il momento non stop in Premier League, che ritorna ancora una volta subito in campo per un nuovo turno infrasettimanale. Nella 22a giornata prosegue il momento magico del Manchester City, che espugna Burnley per 2-0, centra la 6a vittoria di fila e consolida la vetta della classifica. Reazione furiosa del Manchester United, che umilia il Southampton addirittura per 9-0 e rimane a -3 punti dai cugini. Colpo del Leicester, che vince 2-0 in casa del Fulham e ritorna al 3° posto, complice il nuovo tonfo del Liverpool, sconfitto clamorosamente 1-0 ad Anfield dal Brighton. Ne approfitta il West Ham, che batte 3-1 l’Aston Villa e ritorna a -2 punti dal 4° posto, zona Champions League. Risorge l’Everton, che espugna Leeds per 2-1 e va al 6° posto,in zona Europa League, cade invece l’Arsenal, ko 2-1 a Wolverhampton e vede allontanarsi l’Europa. Successo infine dello Sheffield che vince 2-1 con il West Bromwich nello scontro tra le ultime della classifica