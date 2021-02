Pietro Lo Monaco, CF: “Il Napoli avrebbe dovuto difendere Gattuso con più forza”

Ad ‘Arena Maradona’, Pietro Lo Monaco, direttore sportivo e consigliere Figc.

“La fiducia ribadita dalla dirigenza a Gattuso è stata tenue. Mi sarei aspettato che il Napoli difendesse l’operato dell’allenatore con forza maggiore. Una cosa del tipo: ‘andiamo avanti con Gattuso punto e basta’. Invece, quello che traspare dall’interno, è che la posizione dell’allenatore non sia solidissima. E’ stato per questo motivo che ieri Gattuso si è lasciato andare in un altro sfogo. L’ho sentito frustrato. Si aspettava maggiore considerazione da parte della proprietà. Mercato? Il Napoli non avrebbe dovuto cercare soltanto un altro mancino. Visto che Ghoulam è ai margini del progetto. Se avessi fatto parte della dirigenza del Napoli avrei sondato la disponibilità dell’Az Alkmaar a cedere Koopmeiners. In un centrocampo a due, sarebbe più funzionale di Fabian Ruiz”.

Fonte: Radio Crc