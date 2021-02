Petagna, un quasi titolare: pensare che doveva essere di passaggio…

Nel calcio, così come nella vita, niente è mai scontato. Spesso si è parlato di lui, Andrea Petagna, come uno che a Napoli fosse solo di passaggio. Invece, l’ex Spal, complici gli infortuni di Mertens ed Osimhen, è divenuto, praticamente, indispensabile. Non al meglio neanche lui, ultimamente, ha stretto i denti ed ha dimostrato, sempre, spirito di sacrificio e generosità. Stasera, per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, partirà dalla panchina, per poi trovare magari spazio a gara in corso. Sembra essere questa l’intenzione di mister Gattuso. Petagna, fino a questo momento ha realizzato 4 reti in campionato ed un gol decisivo proprio in Coppa Italia nella gara contro l’Empoli.