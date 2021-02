Per il post Benitez venne Sarri, nessuna coppa ma ad un passo dallo scudetto

Non ha vinto una coppa ma è stato l’allenatore che è andato più vicino allo scudetto nella gestione De Laurentiis, con il record dei 91 punti. La scelta di Sarri, dopo il biennio Benitez, sorprese fortemente perché aveva allenato ad Empoli ma si rivelò vincente e non solo per la qualità del gioco perché calciatori da lui valorizzati – Higuain e Jorginho su tutti – sarebbero stati venduti a peso d’oro da De Laurentiis. Per realizzare il sogno di allenare il Napoli, la squadra del cuore, Sarri firmò un contratto con un ingaggio basso e varie clausole. L’impegno fu rivisto dopo il primo straordinario campionato (qualificazione Champions e il Pipita capocannoniere con 36 gol). A metà della penultima stagione Maurizio fu chiaro: «Voglio arricchirmi con il prossimo contratto». Un anno dopo vennero organizzati due incontri tra lui e De Laurentiis per valutare se e come proseguire nel rapporto, però mentre la squadra si avvicinava sempre più alla Juve – salì a -1 dopo la vittoria a Torino – allenatore e presidente non trovarono l’intesa. Sarri ringraziò il pubblico con un applauso dopo l’ultima partita di campionato a Fuorigrotta: pochi giorni dopo De Laurentiis prese Ancelotti e l’artista della Grande bellezza si trasferì al Chelsea. F. De Luca (Il Mattino)