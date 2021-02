Mazzarri venne sostituito dal re di Coppe Benitez, un altro separato in casa!

Benitez, fresco vincitore dell’Europa League. Alla fine della prima stagione, dopo la vittoria della Coppa Italia nella drammatica finale preceduta dall’agguato a Ciro Esposito, Rafa si sarebbe aspettato ulteriori investimenti per la squadra e la struttura societaria ma non arrivarono, o non furono quelli da lui attesi. Avrebbe voluto Mascherano, stella del Barça e suo pupillo a Liverpool, ma venne giudicato da De Laurentiis non adatto al Napoli per età e stipendio. Il madrileno vinse con gli azzurri a fine dicembre la Supercoppa e quattro mesi dopo, alla vigilia della partita di Europa League a Wolfsburg, disse: «Sto ancora aspettando il business plan». Non aveva gradito la decisione di De Laurentiis di spedire la squadra in ritiro dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio perché voleva difendere il suo stile nel rapporto con i giocatori. Rafa chiuse col Napoli dopo i due anni previsti nel contratto spiegando che voleva restare vicino alla famiglia, in realtà non tornò in Inghilterra ma si diresse a Madrid per allenare il Real fino a gennaio, prima del rientro in Premier League. F. De Luca (Il Mattino)