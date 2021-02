L’idea Gasperini di ADL e quella del Gasp per stasera!

Correva l’anno…2011 e Gian Piero Gasperini era al primo posto nella lista dei tecnici post Mazzarri. L’allenatore toscano era in scadenza, ma alla fine restò e non se ne fece nulla. «Non ho mai creduto tantissimo che potesse succedere», ha raccontato anni dopo l’attuale tecnico della Dea. Con il suo 3-5-2, sarebbe stato il successore perfetto di Mazzarri…Stasera “ Gasp”, che intanto è approdato sulla panchina dell’Atalanta, ritrova il Napoli dopo il pesante 4-1 di ottobre in campionato. «Sicuramente sarà un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e più brutte da parte nostra e quindi giochiamo contro una squadra indubbiamente forte. Anzi pensavo che alla vigilia il Napoli fosse tra le principali candidate a vincere il campionato. Quindi dovremo arrivare molto bene a questa gara», ha spiegato ieri Gasperini. «Penso che il Napoli sia una squadra forte e lo sta dimostrando. Io di Rino ho la massima stima. Non conosco la situazione ma so che in questi casi le vittorie aggiustano tutto. Però in questo caso noi non siamo molto dell’idea….»

