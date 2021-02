Le parole di Diego a quel Leopoldo Luque, suo medico, nella bufera…

Nelle ultime ore sono emersi particolari, dialoghi, espressioni davvero raccapriccianti che riguardano la morte di Diego Maradona. Sono trascorsi poco più di due mesi, ma non si conoscono ancora i perchè di quella morte dolorosa e prematura. Crònica Tv ha mandato in onda un video in cui Diego si mostra dopo l’operazione a cui si era sottoposto per rimuovere l’ematoma subdurale. Le parole del Pibe sono rivolte soprattutto al suo medico, Leopoldo Luque. Sul Corriere dello Sport si leggono le parole di Diego. ‘Sono ammaccato, ma va tutto bene’. Maradona è ripreso nella cucina dell’appartamento di Tigre (dove poi è morto), al fianco dell’ex compagna Veronica Ojeda. Il suo modo di parlare è lento e in testa ha ancora la medicazione per l’intervento chirurgico.

“Sai che non mi piacciono le intimità, ma quando sono con gente buona esco dalla mia tana“, dice ancora l’argentino che poi saluta il medico”.