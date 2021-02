In attacco stasera Gattuso ripropone il messicano che è già a 12 gol

L’uomo in più del Napoli, da tempo quello più in forma: Lozano ha mantenuto una continuità di rendimento impressionante ed è stato puntualmente tra i migliori in campo. Nove reti in campionato, due in coppa Italia e una in Europa League, in totale 12 gol. E un grande apporto in termini di dinamismo con la capacità di andare via nell’uno contro uno e di guadagnare tante ammonizioni dei difensori avversari costretti a fermarlo con interventi fallosi. Il Chucky fa la differenza e crea la superiorità numerica e proverà a farlo anche stasera contro l’Atalanta, proprio la sua velocità potrà essere un’arma per mettere in difficoltà la squadra di Gasperini che fa leva soprattutto su una grande fisicità e sfrutta molto l’arma del pressing. E poi Lozano, in attesa di Osimhen, è l’unico che riesce ad assicurare la profondità con i suoi movimenti, è lui che allunga la squadra con gli scatti in verticale e in questo senso potrebbe essere proprio lui un’arma importante per scardinare la difesa a tre dell’Atalanta. In questa stagione si sta dimostrando anche un jolly d’attacco particolarmente incisivo: la sua posizione preferita è a destra dove può puntare l’uomo nell’uno contro uno e allargarsi per il cross ma nello stesso tempo tagliare verso il centro per far gol. Funzionale anche sull’altra fascia a sinistra, dove a volte ha giocato al posto di Insigne e utile anche da centravanti, ruolo dove verrà riproposto anche stasera contro l’Atalanta. R. Ventre (Il Mattino)