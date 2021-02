Giovanni Scotto: “Incidente aereo in Belgio in fase di atterraggio. Sul veicolo era presente Mertens”

Per Dries Mertens non è iniziato al meglio il 2021, dal dolore alla caviglia che non gli da tregua all’incidente in aereo di sabato scorso. Su questa vicenda aggiornamenti dal twitter di Giovanni Scotto. “Secondo il quotidiano belga “Het Laatste Nieuws” Dries #Mertens ha avuto un incidente aereo al suo arrivo in Belgio sabato scorso. Il velivolo privato è uscito fuori pista. Tanto spavento ma nessun ferito. L’attaccante del #Napoli sta bene e procede le terapie per la caviglia”.

Fonte: twitter Giovanni Scotto