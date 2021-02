(Formazioni) Napoli-Atalanta, difesa a tre per Gattuso. Gasperini schiera Pessina dietro le punte

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà l’Atalanta, per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Per il tecnico degli azzurri Gattuso c’è la possibilità di schierare la difesa a tre: Maksimovic, Manolas e Koulibaly. Possibile panchina quindi per Zielinski ed Elmas. In attacco spazio a Politano, Lozano, falso nueve, e Insigne, Petagna dovrebbe partire dalla panchina. Per Gasperini recupero in difesa di Romero, dopo la vicenda dei tamponi, Gonsens sulla fascia sinistra e Pessina giocherà alle spalle delle punte Ilicic e Zapata.

Fonte: Corriere dello Sport