(Formazioni) Gattuso con un forte centrocampo ed un’unica punta. Quattro cambi

L’orientamento del tecnico calabrese è di cambiare quattro pedine rispetto alla formazione schierata inizialmente domenica scorsa contro il Parma e di cambiare il sistema di gioco irrobustendo la difesa davanti a Ospina con gli inserimenti di Maksimovic sul centro destra e Hysaj laterale a sinistra, come è avvenuto nell’ultimo quarto d’ora di partita contro la squadra di D’Aversa, riproponendo quel tipo di assetto: cioè una linea arretrata difensiva a cinque con tre centrali Manolas-Koulibaly-Maksimovic e Di Lorenzo che si abbasserebbe da quinto a destra. Un’idea che dovrebbe, quindi, essere riproposta contro l’Atalanta anche perché consentirebbe una maggiore copertura sulle fasce, punto di forza della squadra di Gasperini, soprattutto dal lato di Gosens. A centrocampo la coppia centrale Demme-Bakayoko, diga davanti alla difesa con Politano e Insigne che si abbasseranno a coprire a metà campo e nello stesso tempo si spingeranno in avanti per dare supporto in attacco a Lozano: modulo che in fase offensiva passerebbe dal 5-4-1 al 3-4-3. In questo senso l’idea di Ringhio è quella di ripartire dagli undici che hanno giocato l’ultima parte di match contro il Parma, fase in cui gli azzurri sono riusciti a bloccare le iniziative degli ospiti e a pungere in contropiede arrivando al raddoppio con Politano, una squadra innanzitutto arcigna nella fase difensiva per limitare la grande forza in attacco dell’Atalanta. Elmas, Zielinski e Petagna sarebbero quindi, armi da sfruttare a partita in corso, Osimhen ancora lontano dalla migliore condizione potrebbe giocare uno spezzone finale. R. Ventre (Il Mattino)