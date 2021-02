EUROAVVERSARIA – Coppa del Rey, il Barcellona batte il Granada 5-3 dopo i tempi supplementari

Il Barcellona batte in Coppa del Re il Granada, prossimo avversario europeo del Napoli e vola in semifinale. I padroni di casa in doppio vantaggio contro i blaugrana grazie alle reti di Kenedy e Soldado. Il Barca agguanta il pari con Greizmann e Jordi Alba. Ai supplementari ancora Greizmann a portare il Barcellona sul 3-2, ma sopo 3′ il Granada trova il pari con il rigore di Fede. Al 108′ De Jong porta nuovamente il Barca avanti, per poi chiuderla al 113′ con Alba.