DIRETTA LIVE COPPA ITALIA – Napoli-Atalanta, formazione azzurra

Così in campo gli azzurri

Spogliatoio ospiti in maglia bianca

Arbitro: Fabbri; Ass1: Ranghetti; Ass2: Imperiale; IV: Mariani; VAR: Banti; AVAR: Giallatini

Stasera, in occasione della gara d’andata di semifinale di Coppa Italia, tra il Napoli e l’Atalanta, nell’orario della gara, ore 20,45, il clima sarà sereno, poco nuvoloso

18,10 – Secondo il collega di Sky Massimo Ugolini il Napoli giocherà con il 3-4-3 contro l’Atalanta. Scelta dettata dall’emergenza tra infortuni e Covid-19. Il ballottaggio sarà a destra con Hysaj o Di Lorenzo. Per il resto Lozano falso nueve per attaccare gli spazi, Politano e Insigne sulle corsie esterne. Per gli orobici invece recupero di Romero in difesa, mentre in attacco Pessina alle spalla di Ilicic e Zapata.

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà l’Atalanta per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. Tra le due squadre c’è un precedente recente nella competizione nazionale, successo per 1-2 degli orobici, mentre in campionato largo successo ad inizio stagione degli azzurri per 4-1. In casa azzurra ancora assenti Mertens per infortunio e Fabian Ruiz, causa Covid.19. Per gli ospiti invece mancheranno Sportiello e Hateboer. Si preannuncia una sfida interessante e ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco