COPPA ITALIA PRIMAVERA – A sorpresa escono Atalanta e Roma

Mercoledì di Coppa Italia, non solo per i professionisti, ma anche per i settori giovanili, dove non sono mancate le sorprese. Come le sconfitte casalinghe per Atalanta e Roma, rispettivamente da Lazio ed Hellas Verona. Per il resto vanno avanti il Cagliari, la Juventus, la Fiorentina, il Genoa, l’Inter e l’Empoli. Ecco i risultati.

Cagliari-Bologna 3-1

Roma-Hellas Verona 1-2

Inter-Crotone 3-1

Atalanta-Lazio 1-3

Empoli-Spal 2-1

Genoa-Parma 3-1

Juventus-Sampdoria 2-1

Fiorentina-Milan 2-1

Fonte: mondoprimavera.com