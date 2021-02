COPPA ITALIA – Napoli-Atalanta, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli stasera ha affrontato l’Atalanta per la gara d’andata di Coppa Italia, valevole per la semifinale. Inizio di gara dove gli azzurri partono meglio, Insigne mette alla prova i riflessi di Gollini. Gli orobici, dopo aver limitato le azioni offensive dei padroni di casa, spingono e creano anche occasioni di gol. Ospina si oppone su Pessina. I nerazzurri sprecano anche due clamorose occasioni, prima con Toloi e poi con Muriel, ma in entrambi i casa mandano fuori. Ad inizio ripresa duello colombiano dove ancora vede vincitore Ospina. Per il resto gara combattuta e poco da segnalare. Un pareggio senza subire gol che tiene in gioco la qualificazione per la sfida del “Gewiss Stadium”. Ecco le pagelle della sfida allo stadio Diego Armando Maradona.

Top

Ospina 7 – Se il Napoli chiude imbattuto lo deve al portiere colombiano. Come sempre bene in fase d’impostazione con i piedi e compie due ottimi interventi su Pessina, Muriel e su colpo di testa di Zapata. Ormai è una certezza.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese aveva un cliente non facile come Zapata, ma come in campionato, anche stasera lo tiene al meglio. Un paio di volte cerca la via della rete e nel finale vicino al gol di testa.

Hysaj 7 – In una partita dove non era semplice contro l’attacco dell’Atalanta, lui non solo difende bene, ma resta concentrato fino alla fine. Nella ripresa si spinge in avanti, da un anno a questa parte sta crescendo.

Bakayoko 6,5 – Il mediano francese ha disputato una partita molto attenta e diligente. Ottimo il primo tempo dove vince tutti i contrasti a centrocampo. Finchè regge bene, cala nel finale ma nel complesso molto bene.

Lozano 6 – Per il messicano non era una partita semplice contro la difesa dell’Atalanta, ma lotta e cerca anche di incidere in zona gol come può. Nel finale rischia il giallo che poteva costargli la gara, ma viene graziato.

Insigne 6 – Il capitano inizia bene la partita nei primi 15 minuti. Sfiora il gol e cerca inventive per i compagni. A tratti non è sempre lucido, ma comunque come sempre il suo lo da.

Flop

Maksimovic 5 – Sicuramente meglio rispetto alle ultime gare, dove aveva commesso grossi errori, ma conferma di non essere sicuro in difesa, soprattutto in fase d’impostazione. Certo non è semplice quando giochi pochi, ma può dare di più.

Politano 5 – Quando l’ex di Inter e Sassuolo gioca dall’inizio non sempre riesce ad incidere. Ci mette il massimo, ma non riesce a spingere in attacco come vorrebbe. Meglio a gara in corso.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco