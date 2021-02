AdL non cita Gattuso, ma Giuntoli, nel twitter ma c’è da pensare all’Atalanta

Il presidente del Napoli non parla con i media, ma è in vena di “cinguettio” su twitter. Prima dello Spezia, dà la fiducia a Gattuso, mentre ieri rende solida la posizione del d.s. Giuntoli. Questa volta però non cita il tecnico degli azzurri, confermando di non replicare alle parole dure del mister. Mosse strategiche, non casuali, il tutto alla vigilia di una sfida importante contro gli orobici per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Un altro esame per Gattuso, in questo caso, uno scontro diretto, l’ultimo fu con la Roma, vittoria per 4-0 e ci vorrà una prova di squadra e di compattezza per avere la meglio. Su questo aspetto i giocatori sono con il mister, come confermato contro il Parma, ma anche in questi giorni a Castel Volturno. Insomma la certezza è il gruppo rema a favore dell’allenatore.

Fonte: CdS