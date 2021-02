ADL, Gattuso, Giuntoli: al futuro si penserà poi, ora c’è la DEA

Il presidente non ha replicato alle parole di Gattuso, mercoledì scorso attraverso un tweet gli aveva confermato la piena fiducia. Ieri, attraverso un altro tweet ha più o meno fatto lo stesso con Cristiano Giuntoli. (Il ds è legato da altri tre anni di contratto con il club azzurro). De Laurentiis sarà allo stadio stasera per la partita contro l’Atalanta e potrebbe anche anticiparsi e passare all’hotel Britannique per trascorrere le ore di immediata vigilia con la squadra in ritiro e trasferirsi con tutto il gruppo al Maradona. Domani poi sarà impegnato nell’assemblea di Lega che dovrà decidere sui Fondi. Il clima ovviamente resta particolare, il futuro della panchina azzurra è in bilico, ma il presente è già impegnativo di suo: l’Atalanta di Gasperini. La strada intrapresa contro Spezia e Parma è quella giusta ma Gattuso dovrà continuare a far bene a cominciare da stasera nella semifinale di andata di coppa Italia e sabato in campionato contro il Genoa per tenere botta nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, l’obiettivo prioritario del club azzurro.

Il Mattino