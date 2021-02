UFFICIALE – Solo tre Club in Campania autorizzati a raduni e provini in forma globale

Con Comunicato Ufficiale n.60 del 01.02.2021, la Figc rende noto le società autorizzate ai raduni e provini per la stagione 2020-21, fermo restando l’emergenza epidemiologica fino al 05.03.2021, con le restrizioni in essere.

Campania, le società con autorizzazione globale, ragazzi nati dal 2008 al 2003, provenienti anche da fuori regione sono solo tre: NAPOLI, BENEVENTO, JUVE STABIA.

Autorizzate in forma parziale, solo per atleti residenti in regione o provincia limitrofa: SALERNITANA, AVELLINO, PAGANESE.

Autorizzata in forma minima, per atleti stessa regione e solo per Raduni : CASERTANA.

Sono escluse da Raduni e Provini: CAVESE- TURRIS

Sono rimandati ai comitati regionali i controlli sulle forme di provini, che dopo tante segnalazioni da parte di genitori su presunte irregolarità ed esborso di somme verso alcuni organizzatori, hanno portato la FIGC ad avvalersi della collaborazione della procura federale per indagini nell’ambiente del calcio giovanile.

Fonte Roberto Cotta Footbal Young