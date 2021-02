Ufficiale i convocati dell’Atalanta un recupero in extremis in difesa

Ecco i 23 convocati da Gasperini, tecnico della Dea, per la partita di andata Napoli-Atalanta, Coppa Italia che andrà di scena al Diego Armando Maradona:

13Mattia Caldara; 15 Marten de Roon; 19 Berat Djimsiti; 11 Remo Freuler; 25 Ludovico Gelmi; 41 Davide Ghislandi; 95 Pierluigi Gollini; 8 Robin Gosens; 44 Manu Gyabuaa; 72 Josip Iličić; 7 Sam Lammers; 3 Joakim Mæhle; 18 Ruslan Malinovskyi; 59 Aleksej Miranchuk; 9 Luis Muriel; 88 Mario Pašalić; 32 Matteo Pessina; 17 Cristian Romero; 31 Francesco Rossi; 40 Matteo Ruggeri; 42 Giorgio Scalvini; 2 Rafael Toloi; 91 Duván Zapata.

Romero recuperato in extremis per la difesa della Dea, in quanto era stato dato per positivo nei giorni scorsi, ora dopo i diversi test, risulta essere negativo, pertanto è stato convocato per la trasferta di Napoli.

A cura di Antonio Pisciotta