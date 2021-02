SERIE A FEMMINILE – Di Luzio alla Riozzese Como e Serena Landa al San Marino Academy

Un colpo in entrata e uno in uscita in coda al mercato invernale. Dopo un anno e mezzo in biancoazzurro Greta Di Luzio, tra le protagoniste della nostra promozione in Serie A (per lei 7 reti lo scorso anno), passa al Como Women. Dalla AS Roma arriva invece in prestito Serena Landa, attaccante classe 2001, che affrontammo nella passata stagione quando indossava la maglia della ROMA Calcio Femminile. Un enorme grazie ed un altrettanto grande in bocca al lupo a Greta; un caloroso benvenuto, invece, alla nuova Titana!

Fonte: foto Marco Motrone San Marino Academy facebook