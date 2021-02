Possibile che a Napoli l’errore sia sempre in panchina? Su Repubblica il commento di Riccardo Signori

Un film già visto, scrive “Il Napolista”. E’ capitato a Benitez, Sarri e Ancelotti, ma forse l’errore non sta in panchina. Ecco quanto riporta Riccardo Signori sulle pagine di Repubblica

Scrive:

Gli allenatori, in casa Napoli, sono sempre “con la valigia in mano”.

“ Il Napoli non vince? Colpa dei tecnici e qualche volta dei giocatori. Poi tutti a incensare l’illuminato regista. Anche se, talvolta, svirgola palla come il peggiore dei terzini”.

Negli ultimi 35 anni, ci sono state due filosofie diverse a capo del Napoli.

“Ferlaino presidente, pur con controindicazioni, per lo scudetto dava tutto. ADL, invece, sfrutta l’eccellente intelligenza per evitare di trovarsi davanti ad uno scudetto in mano: ci sarebbe troppo da sborsare. Pensate solo ai premi. Non sarà vero ma così sembra. Finora la strategia ha portato a questo: illuminata oppure no. Meglio galleggiare con i primi, non oltre”.