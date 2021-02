Palmeri, giornalista: “Al Napoli manca ancora un terzino sinistro”

Tancredi Palmeri, giornalista corrispondente di CNN e BEin Sport, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Il Milan sicuramente è stata la società che si è mossa meglio, anche se hanno rinforzato la panchina. Napoli? Voto negativo al mercato degli azzurri, perché giudico il campo, non il bilancio. La cessione di Milik ha fatto bene al bilancio, ma sul campo non è arrivato nessun giocatore, per cui non si sono rinforzati. Aggiungo anche che la situazione del polacco sarebbe stata un’operazione da fare nello scorso mercato estivo. Al Napoli manca ancora un terzino sinistro, ma comprare per comprare non ha molto senso, come è stato fatto, in passato, con i vari Grassi e Pavoletti, che come sono arrivati ai piedi del Vesuvio, così sono andati via. In questo mercato abbiamo assistito al caso Rovella: va bene che tutti fanno plusvalenze, ma pagare 38 milioni di euro un giovane che ad oggi non è ancora nessuno, a tre giorni dalla possibilità di prenderlo a zero, vuol dire esagerare nel malcostume di fare plusvalenze gonfiate. È un’esagerazione che fino a tal punto non avevo mai visto. Questo è un vero e proprio doping finanziario. Lo fanno tutti i club, ma la Juventus ha esagerato. Prendere un giovane a quella cifra assurda, per poi lasciarlo per due anni al Genoa, è una presa in giro clamorosa. Inter? Il non agire sul mercato non c’entra con la posizione in bilico di Conte. Semplicemente, è cambiata la politica cinese su gli investimenti nel mondo dello sport, e quindi Suning si è dovuto adattare. Non c’entra nulla nemmeno la crisi economica. De Laurentiis? So per certo che ha contattato Benitez e Allegri, ma sono stati solo sondaggi, sarebbe assolutamente prematuro parlare di accordi o di rifiuti. Questo atteggiamento del presidente ha causato lo sfogo di Gattuso, soprattutto quando ha detto che lui è stato molto corretto nel non ascoltare le proposte che gli sono arrivate, a differenza di quanto fatto da ‘Aurelio’. Lo ha chiamato per nome proprio per far capire che era deluso a livello personale. Con molta onestà, credo che l’unica chance di Gattuso per essere riconfermato sia vincere l’Europa League, ma poi bisognerà capire se Rino avrà voglia di restare”.