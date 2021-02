Osimhen fa gli straordinari a Castelvolturno, domani in panchina

Occorre che ritrovi smalto, condizione, brillantezza e ritmo partita. Tutte cose che Victor Osimhen acquisirà gradualmente attraverso l’accrescersi del minutaggio. Domani sera, contro l’Atalanta, partirà dalla panchina, intanto per recuperare al meglio e tornare ad essere una valida alternativa per Gattuso, il calciatore si sta impegnando con gli straordinari. Scrive La Repubblica: “In attacco è forte la tentazione di confermare il tridente Lozano-Petagna-Insigne anche se Politano insidia il messicano sulla fascia destra. Victor Osimhen invece partirà ancora dalla panchina. Il numero 9 deve ritrovare la forma migliore, potrebbe ritagliarsi spazio nella ripresa. Un ruolo part time, al momento, è l’unica ricetta per restituirgli la migliore condizione: Osimhen sta anche facendo lavori extra a Castel Volturno proprio per recuperare lo smalto perso a causa di quasi tre mesi di inattività per l’infortunio alla spalla. È fuori pure Mertens che almeno tutta questa settimana resterà ad Anversa per verificare i problemi alla caviglia sinistra”.