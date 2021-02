Lozano e l’importanza del doppio ruolo. Il Napoli stasera ritornerà in ritiro

L’allenamento di oggi e poi la rifinitura saranno importanti per sciogliere le ultime riserve sulla formazione da mandare in campo contro l’Atalanta. La sfida contro gli orobici sarà l’andata di Coppa Italia e si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona. Gattuso sa che in rosa ha un calciatore come Lozano che può ricoprire più ruoli e ultimamente anche quello del falso nueve. Potrebbe essere la soluzione se Petagna non dovesse dare segnali positivi sul piano fisico. La squadra si allenerà oggi a Castel Volturno, poi tornerà in ritiro all’Hotel Britannique, per stare insieme e preparare al meglio la sfida di Coppa Italia.

Fonte: Corriere dello Sport