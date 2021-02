Le decisioni del Giudice sportivo: due giornate a Milenkovic

Giudice Sportivo – Costa caro a Nikola Milenkovic il testa a testa con Andrea Belotti, due giornate di squalifica “per condotta gravemente antisportiva per essersi posto, al 26′ del secondo tempo, testa a testa con un avversario provocandone la caduta”. Il difensore della Fiorentina salterà dunque le partite contro Inter e Sampdoria. Contro i nerazzurri non ci sarà nemmeno Gaetano Catrovilli, espulso contro il Torino, reo di aver commesso un fallo per impedire una chiara occasione da gol. Sanzionati per una giornata di squalifica anche Rodrigo De Paul e Riccardo Saponara per comportamento scorretto nei confronti dell’avversario.