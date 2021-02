Il “Gasp” resta il pallino di De Laurentiis, ma non è la prima volta

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi”, è l’inizio della canzone di Venditti “Amici Mai”, ma è per certi versi anche la frase che accompagna De Laurentiis per il nome del futuro allenatore. Per esempio piace sin dal 2010 Gian Piero Gasperini, quando stava per firmare con il Napoli, ma poi rimase Mazzarri sulla panchina azzurra. Ora ritorna il nome dell’allenatore dell’Atalanta, contratto in scadenza nel 2022, ma piace da sempre per gioco e risultati. L’altro tecnico che è nei pensieri di AdL è Simone Inzaghi, ma qui è ancora più complicato, visto che sta per rinnovare con la Lazio. E’ chiaro che sono sogni ma certamente ci si guarda intorno per il futuro.

Fonte: CdS