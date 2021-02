Il futuro di Giuntoli è sempre più in bilico. Ecco il piano di AdL

Nel momento difficile del Napoli e di mister Gennaro Gattuso, chi è in bilico è anche il d.s. del club azzurro Cristiano Giuntoli. Il presidente De Laurentiis è da 16 anni nel mondo del calcio, ha già evocato a se qualsiasi decisione tecnica sul futuro. In passato l’istinto ha prevalso su qualsiasi altro aspetto e anche sulla ragione. A fine stagione difficilmente Giuntoli resterà al suo posto, perciò è chiaro che non sarà semplice anche per il dirigente sportivo quest’ultimo periodo nel Napoli. La successione di Mazzarri nacque improvvisamente, su «soffiata» di Riccardo Bigon, però a Londra, per il primo appuntamento con l’allenatore spagnolo, con il d.s. ci andò pure De Laurentiis, che condusse la trattativa senza indugi. All’addio di Rafa, fu Adl che prima cenò con Mihajlovic, poi si mise su un aereo, atterrò a Madrid, incontrò Unay Emery e scelse Sarri, che l’aveva incantato con un Empoli-Napoli. E quando la «Grande Bellezza» sfumò, istintivamente, la sua prima telefonata, quella decisiva, la fece ad Ancelotti.

Fonte: Corriere dello Sport