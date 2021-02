Il dopo Gattuso sarà made in Italy, con un sogno Max(imo)

Due sfoghi in diretta tv in quattro giorni, impossibile non creare un solco. Le parole di Gattuso sull’aria che c’è intorno a lui lasciano pensare a una difficilissima ricomposizione. Per propria visione della vita e del lavoro il presidente del Napoli non ama guardare al passato. Non è un mistero che De Laurentiis avrebbe voluto convincere l’amico Allegri a guidare gli azzurri. Max, già in precedenza, ha sempre garbatamente rifiutato. In più, il suo ultimo contratto alla Juve è stato di 7,5 milioni netti: fuori dal budget del Napoli. Ma il patron azzurro esamina diversi profili, per esempio si sa che è un grosso estimatore di Simone Inzaghi, però il tecnico è vicino al prolungamento del contratto con Lotito. E allora, sul tavolo del presidente restano tre allenatori di serie A. Italiano con il suo aggressivo 4-3-3, De Laurentiis gli ha fatto i complimenti negli spogliatoi dello Stadio Maradona giovedì scorso, De Zerbi e Juric, i tecnici di Sassuolo e Verona. Il primo si svincola dal Sassuolo a fine stagione ed è in attesa della grande chance; il secondo ha un contratto con l’Hellas Verona fino al 2023, però i rapporti tra il Napoli e il club di Setti sono ottimi, per cui si potrebbe provare…

Il Mattino