Gattuso voleva il confronto, ADL ha scelto di parlare alla squadra

I rapporti sono difficili, il tweet in cui si parlava di rinnovata fiducia non ha raggiunto l’obiettivo. Quello di rasserenare Gattuso. Anzi. Il tecnico ha espresso pubblicamente la sua amarezza. Anche perchè avrebbe voluto confrontarsi con il presidente De Laurentiis. Non ne ha avuto la possibilità, perchè il patron ha parlato esclusivamente alla squadra. Riporta il Corriere del Mezzogiorno: “Il presidente ha parlato essenzialmente alla squadra, utilizzando bastone e carota. Gattuso aspettava invece un confronto. Ha così meditato, pensato a cosa avrebbe voluto dire. E lo ha detto in pubblica piazza. De Laurentiis non ha gradito, ma non ha alimentato la polemica. L’argomento può chiudersi qui. Fino a quando sarà certificato l’addio”.