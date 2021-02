Gaetano, dalla splendida rete al Cittadella al futuro in azzurro

Il talento del classe 2000 Gianluca Gaetano non è mai stato messo in discussione e domenica sera a Padova contro il Cittadella, lo ha confermato. Il ragazzo di Cimitile riceve palla e piazza la palla con un potente tiro sul secondo palo, peccato che la Cremonese non sia riuscita a conservare il vantaggio. Adesso c’è da terminare la stagione con la salvezza dei grigiorossi e poi tornerà al Napoli. La sensazione è che dopo il ritiro estivo di Castel di Sangro, potrebbe anche restare nella rosa azzurra e giocarsi le sue chance. Lui tra l’altro debuttò in un Napoli-Sassuolo di Coppa Italia e sfiorò la rete anche nel finale di gara. Ora la permanenza in B, poi l’azzurro.

Fonte: Corriere dello Sport