(Formazioni) Napoli-Atalanta, tre cambi per Gattuso, recupero in difesa per Gasperini

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà la semifinale d’andata di Coppa Italia Napoli-Atalanta. Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso attuerà tre cambi di formazione rispetto al Parma. In difesa Maksimovic e Hysaj al posto di Manolas e Mario Rui. A centrocampo spazio a Bakayoko per Elmas. Per il resto in attacco si cercherà di capire le condizioni di Petagna, non fosse al 100% pronto Lozano falso nueve. Per gli orobici le novità sono in difesa e trequarti, recupero di Romero, dopo la vicenda dei tamponi. L’altro è Pessina in luogo di Miranchuk.