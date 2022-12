ESCLUSIVA – G. Signorelli (calcioatalanta.it): “A Napoli non sarà decisiva per la qualificazione. Gattuso? Ottimo lavoro il suo”

Il calcio ai tempi del Covid-19, non c’è neanche il tempo di analizzare le recenti partite, che già c’è la Coppa Italia. Due semifinali davvero intriganti: Inter-Juventus e Napoli-Atalanta. Quest’ultima spesso ha regalato gol e spettacolo e così si preannuncia domani sera. Ilnapolionline.com ha intervistato il redattore di calcioatalanta.it Giordano Signorelli.

Tu che conosci la realtà di Bergamo, ti vorrei chiedere sulla vicenda Gomez e Gasperini. Quali i reali motivi del divorzio del “Papu” dall’Atalanta? “Devo essere sincero, neanche noi sappiamo con certezza cos’è successo, perché si sono fatte diverse supposizioni. Può essere per un problema tattico, precisamente accadde in una sfida di Champions League con Gasperini, oppure di rapporti tra i due che non erano più idilliaci. Sta di fatto che per il bene di tutte le componenti si è arrivato alla separazione. Il tecnico ha trovato tra l’altro in Pessina, un sostituto tattico importante per gli equilibri della squadra. Il “Papu” è andato al Siviglia, con un anno in più di contratto e un buon ingaggio, credo che alla fine sia andata così e auguro a Gomez tutte le migliori fortune”.

L’Atalanta secondo te è in calo sul piano delle prestazioni, oppure sono solo gare legate ad episodi e non solo? “La mia impressione è che l’Atalanta non sia in calo, ma alcune gare certamente sono state particolari. Genoa e Udinese hanno giocato in maniera difensiva, queste tipi di squadre, gli orobici, non sempre le riesce a superare, perciò sono arrivati i due pareggi. Contro la Lazio in Coppa Italia, l’espulsione di Palomino sembrava aver complicato i piani, ma per fortuna si è vinto e conquistato la semifinale. In campionato secondo me contro i biancocelesti, non è stata la migliore partita dell’ultimo periodo, anche perché c’erano delle assenze e non si è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra i reparti”.

Ti vorrei chiedere la condizione in generale dell’Atalanta e sulla situazione tamponi per Romero. “Non è facile giocare le gare ogni tre giorni, perciò ci sta che alcuni calciatori si allenano a parte. La seduta di domani darà delle risposte sulla formazione da mandare in campo contro il Napoli. Romero? Il ragazzo è ancora in isolamento e nelle prossime ore si saprà se dovrà fare nuovi test dei tamponi, oppure tornare in gruppo. Nel primo caso, difficilmente giocherebbe contro gli azzurri e sarebbe un problema, visto anche la squalifica di Palomino, in caso contrario, sarà abile e arruolabile per la gara di Coppa Italia”.

Da esterno che idea ti sei fatto sul momento del Napoli di Gattuso? “Io ero, ma tutt’ora è così, che il Napoli possa arrivare tra le prime quattro. E’ una buona squadra e secondo me Gattuso si sta dimostrando all’altezza della situazione. Credo che la mancanza di serenità dal club non sia positivo per ottenere risultati o traguardi importanti. Mi auguro che si possa trovare la giusta compattezza, per il bene della squadra e dell’ambiente stesso. Il mister secondo me sta facendo bene, sia da quando è arrivato, ma anche adesso sta cercando di dare un’impronta ai giocatori. Si sta lottando su tutti i fronti, non so cosa si debba fare di più”.

Che Atalanta ci dovremo aspettare a Napoli, vorrà chiudere la pratica già all’andata, oppure giocarsela in vista anche del ritorno a Bergamo? “Secondo me, visto il valore del Napoli, sarà difficile chiudere il discorso già allo stadio Diego Armando Maradona. Anche con un successo con un paio di gol di scarto, tutto sarebbe ancora in ballo. Sicuramente vedremo due belle partite, tra squadre che vogliono giocarsi al meglio la competizione. Sulla formazione non credo ad un massiccio turnover, forse un paio di cambi, ma dipenderà dalla vicenda Romero e dalla condizione di Hateboer sulla fascia. Altrimenti è pronto Maehele e dall’altra parte Gosens. In attacco spazio a Pessina con Ilicic e Zapata”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

