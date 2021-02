E. Calaiò: “La cosa importante è il gruppo, i ragazzi sono con Gattuso”

A Radio Marte è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente della Salernitana, ed ex calciatore del Napoli:

“La vittoria recente dà morale e fiducia per il campionato. Chiaramente non è ancora rimarginato il tutto, sento sempre rumors su allenatore e Giuntoli. C’è ancora qualche problema ma l’importante era portare il risultato a casa e l’ha fatto. Il Napoli è stato guardingo e cinico all’occorrenza. Io preferisco sempre vincere e giocare meno bene che perdere e fare un grande calcio. Con questa vittoria magari la squadra è più in fiducia.

Come vivono i calciatori questi momenti? Sicuramente destabilizza sentire certe cose, da una parte mentalmente si allena però poi c’è l’orecchio che ascolta. La cosa importante è il gruppo e i ragazzi stanno con Gattuso, lo hanno dimostrato. Le vittorie aiutano sempre. Credo ci siano ancora le scorie della partita persa in Supercoppa, bisogna ritrovare costanza.

Napoli-Atalanta? Mi spaventa l’aspetto fisico e atletico, vedo gli azzurri un po’ in calo. Invece l’Atalanta sappiamo che punta molto su questo. Se loro stanno bene fisicamente allora non sarà facile però penso che conteranno molto le motivazioni. In Coppa Italia e in Europa League il Napoli deve andare più avanti possibile, il campionato è a rilento, la Supercoppa persa. Deve cercare di centrare l’obiettivo più importante, cioè arrivare tra le prime 4 in Champions“.

Fonte: Radio Marte