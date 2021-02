Dopo Milano, Roma: cibo sano nei locali di Andrea Petagna

Andrea Petagna non è solo “uomo di campo”. Il suo presente è il calcio, Napoli, al momento, ma l’attaccante lavora già a ciò che potrebbe essere il suo futuro. Domani a Roma, nel quartiere Prati, aprirà il suo nuovo locale. Si tratta di Healty Color, un fast food innovativo con uno sguardo ampio al cibo sano dedicato a ogni fascia d’età. Ieri Petagna era proprio a Roma per l’inaugurazione della nuova attività. In precedenza, prima di arrivare nella Capitale, aveva già aperto un locale a Milano. Da qualche mese insieme con Petagna nella gestione dell’attività di ristorazione c’è anche lo stilista Marcelo Burlon, in società con l’attaccante del Napoli e all’altro socio, il rapper Sferaebbasta

