De Paola: “Gattuso? Umanamente sto dalla sua parte, e con chiunque lavori nel Napoli. De Laurentiis infuriato dopo le dichiarazioni dell’allenatore”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Gattuso? Umanamente sto dalla parte sua. Sul giudizio tecnico sto con Umberto. Umanamente l’ho sempre ammirato. È solidale, aiuta tutti, denuncia il suo male. Non posso avercela con lui, mi stimola umanamente. Da un punto di vista tecnico da giornalista ci sono dubbi. Dal punto di vista dei rapporti umani anche: secondo me anche la vicenda della malattia qualche cosa avrà influenzato sul rinnovo. Un retropensiero credo ci sia da parte della società. Uno non si sbilancia in quel modo durante l’estate e poi lo lascia in balia degli eventi. Mi dicono che il presidente sia infuriato. Siamo in dirittura d’arrivo. Se c’è qualche passo falso, sulla graticola finisce assolutamente Gattuso. Giuntoli? Solidarizzo con chiunque lavori nel Napoli. Pur criticandolo dal punto di vista tecnico, capisco la fatica. Nessuno ha deleghe complete. Non lo trovo giusto quando anche su un tovagliolo a tavolo ci deve essere la mano pesante del massimo dirigente. Non c’ è un potere di delega, questo è un potere limitante per qualunque membro della società, ufficio stampa compreso. Gestione del Napoli? Quel modello che dite voi è stato esportato anche dalla famiglia Ferrero. Ferrero ha trovato ricetta. Lui le provava e se non gli piacevano non c’era verso di metterle sul mercato. La società è organizzata per trovare alcuni giocatori e cederli, ma l’azienda calcistica è particolare: si basa sì sul lucro, ma anche sull’aspetto agonistico. Su quest’ultimo aspetto sarei attento. Sui numeri che ho io vi dico che il Napoli è una delle società più liquide d’Europa che incamera la famiglia. Riserva indivisibile nel Napoli? Sì vero. Quel paracadute sta a lui toccarlo, ma non lo tocca. Quel capitale potrebbe essere investito. Credo che lui sia oculato, ma quel passettino, anche i mercati di gennaio, hanno fatto a desiderare, mancando sempre quel passo. Quel paracadute sta lì e il Napoli è uno dei club più liquidi d’Europa”.