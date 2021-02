De Laurentiis per il futuro ha in mente tre allenatori

Ormai è chiaro che Gattuso non rinnoverà con il Napoli e quindi si aprirà un nuovo ciclo per ricominciare un nuovo progetto, ma con quale allenatore? Il primo nome è Rafa Benitez, il tecnico-gentiluomo che conosce già la piazza, ma che ha diverse richieste da altri club, perciò non ha detto ancora sì, anche se la società partenopea lo stuzzica. A seguire ci sono: Juric e De Zerbi. L’allenatore dell’Hellas Verona era il primo nella lista per la stagione attuale, la vittoria della Coppa Italia ha congelato tutto. Il successo per 3-1 in campionato ha rimesso in gioco il tecnico croato degli scaligeri. Infine l’allenatore del Sassuolo De Zerbi che vinse per 0-2 al “vecchio” San Paolo, con tante assenze, ma ha conquistato AdL per il gioco e non solo, nonostante le tante assenze. Certo che per Gattuso non è semplice gestire una situazione da separato in casa e inevitabilmente la gara contro l’Atalanta può essere il terzo crocevia della stagione.

Fonte: CdS