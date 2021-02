COPPA ITALIA – Inter-Juventus, formazioni ufficiali. Kulusevski al fianco di Cr7

Questa sera allo stadio “G. Meazza” di Milano, l’Inter affronterà la Juventus per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. Sanchez in attacco al posto dello squalificato Lukaku, mentre per i bianconeri in porta spazio a Buffon.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All.: Conte. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, D’Ambrosio, Pinamonti.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, de Ligt, A. Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Pirlo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Arthur, Morata, Danilo, Bonucci, Chiesa, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Peeters.

Fonte: gianlucadimarzio.com