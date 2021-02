Coppa Italia – Inter/Juve (20,45): le probabili formazioni e dove vederla in TV

Sarà il primo Inter (che si presenta con il 3-5-2)-Juve (4-4-2) della carriera, anche se ha 16 precedenti con l’Inter e 14 con la Juve. Come capita spesso, il plenidesignatore Rizzoli ha provato a sfidare la sorte. Perché siamo sicuramente davanti ad un arbitro molto esperto (149 gare in A) e scaltro, ma che, dopo la “deroga”, non sta attraversando la sua migliore stagione. Non solo: era al VAR sabato sera durante Inter-Benevento, con i due episodi che potevano essere valutati da rigore, al netto delle interpretazioni e dei punti di vista. Ecco, rimandarlo all’Inter dopo neanche tre giorni potrebbe essere rischioso. Oppure voler dire che non ce ne sono altri che possono fare una gara così. L’Inter lo ha incrociato 16 volte: 10 vittorie, 2 pareggi e 4 ko (ultimo precedente: Inter-Fiorentina 4-3). La Juve ha 14 partite: 12 vittorie, un pari e un ko (ultimo precedente: Parma-Juve 0-4).

Così le possibili formazioni: