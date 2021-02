Conferenza stampa Gian Piero Gasperini: “Contro il Napoli per riscattare il passo falso di campionato”

Mister Gian Piero Gasperini presentato l’andata delle semifinali di Coppa Italia che vedrà i nerazzurri far visita al Napoli domani. “Ci aspetta una partita di grande valore, ci giochiamo la semifinale in due tempi, prima a Napoli e poi settimana prossima a Bergamo: andare avanti sarebbe un traguardo molto importante. In questo momento tutta l’attenzione è sulla Coppa Italia, in campionato ci sono ancora diciotto partite che sono veramente tante. Sicuramente mi aspetto un altro tipo di Atalanta perché quella fu una delle partite più difficili e brutte da parte nostra. Giochiamo contro una squadra indubbiamente forte, questo lo sappiamo e quindi dobbiamo arrivare bene a questo appuntamento”.

Fonte: atalanta.it