Aurelio De Laurentiis: “Non voglio fare piazza pulita. C’è una fake news su Giuntoli”

In questi giorni ci sono diverse notizie sul futuro del Napoli, sia in panchina che a livello dirigenziale, a più di 24 ore dalla gara contro l’Atalanta. Su twitter le parole del presidente De Laurentiis. “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.

La Redazione