ADL, rapporti difficili con i tecnici, ma anche Gattuso non scherza!

Il calcio è passione e sentimento, oltre che affari. Ma non sempre i rapporti tra un presidente e un allenatore possono essere un concentrato esclusivo di stima e fiducia. A Napoli, al momento, lo si vive con la vicenda Gattuso-De Laurentiis. Non bisogna salire sulla macchina del tempo e andare troppo indietro per ritrovarsi con Ancelotti scaricato dalla sera alla notte. Voltare pagina non è mai stato un problema per il patron azzurro che nella tarda primavera del 2018 ruppe con non poco rumore il suo rapporto con Sarri. Una stagione da sostanziale separato in casa per Rafa Benitez e prima di lui, Mazzarri. Come Benitez, anche un altro allenatore passato da Napoli ha recuperato negli anni il rapporto con De Laurentiis. Si tratta di Edy Reja, esonerato nel marzo 2009, è diventato solo dopo tempo uno degli uomini di fiducia del patron che ancora oggi lo considera un prezioso consigliere. C’è da dire, tornando al presente, che neanche Gattuso ha mai nascosto modi fumantini. Con Zamparini volarono gli stracci, a Pisa, nel 2016, rapporto difficile con Petroni. Oggi, dall’ altra parte, ADL. Si tratta di un produttore cinematografico, chissà sa ha ancora altro da dimostrare in quanto regista…

Il Mattino